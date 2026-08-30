Identifican a los tres prófugos por el homicidio de carabinero en Renca

Tres sujetos permanecen prófugos y son buscados por su presunta participación como autores materiales del homicidio del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez, de 32 años, ocurrido en la comuna de Renca.

En medio de las diligencias desplegadas para esclarecer el asesinato, Carabineros dio a conocer las identidades de quienes son sindicados como los presuntos responsables directos del crimen del funcionario perteneciente a la Subcomisaría Conchalí Norte.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución policial, uno de los buscados es Demmis Alexei Barrera Alarcón, conocido con el alias de “Denis”.

A él se suman Claudio Alejandro Valdivia Erazo, apodado “Chureja”, y Francisco Javier Rivera Galaz, conocido como “Franci”.

La identificación de los tres presuntos autores materiales se conoce luego de que Carabineros confirmara la detención de otras tres personas vinculadas a la investigación por el homicidio de Ortiz.

Según los antecedentes entregados previamente por el OS9, esas detenciones estarían relacionadas con el armamento utilizado en el crimen y con el eventual apoyo logístico prestado posteriormente para facilitar el ocultamiento de los involucrados y eliminar evidencias de interés para la investigación.

Uno de esos tres detenidos ya fue formalizado y quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que respecto de los otros dos se amplió su detención hasta el jueves.

Las diligencias continúan ahora enfocadas en ubicar y detener a Barrera, Valdivia y Rivera, quienes son acusados de haber participado materialmente en el asesinato del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez.

PURANOTICIA