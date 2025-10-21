Identifican a los dos delincuentes detenidos por el choque en que falleció estudiante de 10 años: conductor dio positivo a cocaína

Fueron identificados los dos delincuentes detenidos por el choque con un furgón escolar en que falleció un estudiante de 10 años. Ambos pasarán a audiencia de control en la tarde de hoy la Fiscalía Metropolitana Centro Norte espera formalizarlos por homicidio.

Se trata de Claudio Gaete Quiroz, 31 años, quien dio positivo a cocaína y quien manejaba el vehículo en que escapaban del robo de un celular a una mujer en el barrio Patronato, comuna de Recoleta, y de su cómplice Iván Gómez, de 28. Ambos registran numerosas detenciones por diversos delitos.

En tanto, quedó en libertad José Luis del Real, el hombre de 76 años que persiguió a los delincuentes a bordo de su vehículo con una baliza. Esta persona tiene la condición de "alguacil" o "amigo de Carabineros", pero eso no lo faculta para ejercer funciones policiales.

De hecho, Carabineros lo detuvo por usurpación de funciones, sin embargo, la fiscalía estimó que actuó en legítima defensa de terceros, por lo cual dispuso su libertad y lo dejó a la espera de ser citado a declarar.

La muerte del menor ha causado profunda conmoción en la comunidad del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi, donde estudiaba el menor de 10 años fallecido en el choque registrado el lunes en la tarde en calle Santos Dumont con Humorista Carlos Helo.

PURANOTICIA