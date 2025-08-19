Identifican a hombre asesinado en asalto en su domicilio en Curacaví: Ingeniero de 44 años y padre de dos hijas

Como Michael Peñaloza Chávez, 44 años, ingeniero, padre de dos hijas de 23 y 11 años, fue identificado el hombre asesinado la madrugada de este martes en Curacaví.

La semana pasada ya había sufrido un robo al interior de su vivienda del sector Los Hornitos, cuando le sustrajeron especies y entre ellas las llaves de su camioneta Dong Feng.

La madrugada de este martes, cinco delincuentes regresaron por el vehículo y lo atropellaron cuando se interpuso para impedir la fuga. Murió en el mismo lugar.

Tras conocerse el crimen, la familia de Peñaloza llegó al lugar. “Estos desgraciados se llevaron el auto de mi hijo y lo mataron. ¿Sabes lo que es eso? En este país siguen ocurriendo hueás, y nadie hace nada”, expresó el padre de la víctima.

“Se llevaron un auto nuevo, las llaves de mi hijo en el primer asalto… Yo creo que son los mismos”, agregó.

Por su parte, Alejandro, primo de la víctima, dijo que los mismos delincuentes que lo asaltaron hace cinco días. “Se robaron las cosas y entre las cosas iba la copia de la llave”, afirmó.

Según confirmó Carabineros, alrededor de las 3:00 horas de este martes, tres sujetos entraron a la parcela donde reside un hombre de 44 años junto a su familia, con la intención de sustraerle su vehículo particular el cual estaba estacionado al interior del recinto, los cuales no logran su cometido, siendo persuadidos por las alarmas del inmueble.

Posteriormente, siendo las 5:00 horas, vecinos del sector toman contacto con efectivos de Carabineros, quienes al concurrir al lugar de los hechos constatan que la víctima se encontraba fallecida a las afueras de su domicilio, tendido en el camino interior del condominio, con lesiones atribuibles a un atropello.

En tanto, su vehículo fue sustraído por los desconocidos y se estima que la víctima intentó impedir el robo y que fue atropellado con su propio móvil.

En el lugar se realizan intensos operativos para dar con los autores del robo con homicidio, sin resultados positivos hasta el momento.

PURANOTICIA