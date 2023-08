Ibáñez responde a Andrade tras criticar "marketing" del Frente Amplio: "Que se vaya lejos de acá"

El diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, se refirió a las declaraciones que entregó Daniel Andrade, exrepresentante legal de Democracia Viva, al matinal de Chilevisión.

En conversación con «Contigo en la mañana», Andrade dio a conocer los detalles de los polémicos contratos firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta los cuales destaparon el «Caso Convenios».

"Es el Minvu y en particular el seremi (Carlos Contreras) el que me contacta a mí y entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios”, sostuvo.

Luego dijo que "me trataron como el líder de una banda criminal. Yo no habría firmado esos convenios, fui imprudente en ese momento, y no medí los riesgos políticos", señaló el exmilitante de Revolución Democrática.

Andrade aseguró que el discurso del Frente Amplio respecto a cambiar la política, estaba pensado desde el marketing. “Tengo una sensación de que parte de esto ha decepcionado a mucha gente, y eso me duele mucho (…) parece que fue una estrategia y ahora está en entredicho“, comentó.

Tras estos dichos, Ibáñez recalcó que "Andrade no representa en absoluto a la mesa nacional del Frente Amplio. Él ha sido expulsado, están todos los antecedentes puestos en tribunales, en el Ministerio Público, en el Consejo de Defensa del Estado (CDE)".

"El Gobierno ha levantado todos los antecedentes que tiene a su disposición para atacar profundamente un eventual acto de corrupción", complementó.

Asimismo, el timonel de Convergencia Social expresó que "el Frente Amplio tiene un compromiso con la transparencia, con la probidad que no se va a manchar por un par de inescrupulosos y que no se va a manchar tampoco por el accionar de una persona que ya no es militante de Revolución Democrática".

De esta forma, Ibáñez reiteró que "el señor Andrade no representa en absoluto el espíritu frenteamplista por el cual nosotros, desde los movimientos sociales, hemos estado aportando a este Gobierno junto con otros partidos".

Además, el diputado aseguró que "él está lejos de acá, que se vaya lejos de acá y en la mesa nacional del Frente Amplio estamos trabajando por la reforma de pensiones, por la reforma tributaria y aportando antecedentes".

PURANOTICIA