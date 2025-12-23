Hurtado valoró declaración de Ramírez de respetar decisión de Kast sobre candidatura de Bachelet a la ONU

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, valoró las declaraciones del presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, en cuanto a apoyar lo que José Antonio Kast decida sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

En entrevista con radio Universo, Hurtado declaró que "Guillermo Ramírez señaló que vamos a respetar la decisión del Presidente electo y Johannes Kaiser también, eso es súper importante".

"Más allá de lo que opine uno u otro personaje político, ya sea de oposición o del oficialismo, lo que interesa es que el Presidente electo represente a todos los chilenos", añadió.

"Lo dijo desde su discurso del domingo, él busca y y pretende representar a todos los chilenos más allá de los que votaron por él o no, no quiere cometer el mismo error que ha cometido este gobierno, de solo gobernar para uno, para su sector, para los más amigos, para quienes enarbolan las mismas banderas identitarias y no los problemas reales de los chilenos", recalcó.

"El Presidente electo ha sido súper claro en señalar 'yo quiero gobernar para todos' y a lo que se debe en definitiva es a todos los chilenos y no a una persona u otra, según lo que opinen", insistió.

Tras reunirse con Bachelet, Kast declaró que "yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día Presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio, de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo".

