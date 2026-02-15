Hugo Bustamante suma otros 10 años de cárcel por doble homicidio cometido en 1996

La sentencia fue dictada por el Juzgado de Letras de Villa Alemana.
El Juzgado de Letras de Villa Alemana sentenció a 10 años de presidio a Hugo Bustamante por su responsabilidad en un doble homicidio ocurrido en 1996, sumando así una nueva condena a su extenso prontuario criminal.
La nueva sentencia se origina a partir de una confesión realizada en 2023, cuando Bustamante concedió una entrevista en el Centro Penitenciario de Rancagua a la periodista Ivonne Toro, quien investigaba el caso de Ámbar Cornejo. En ese contexto, el condenado admitió haber asesinado a dos personas que permanecían desaparecidas desde hace más de dos décadas.
Las víctimas fueron Helena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez Hinojosa, quienes desaparecieron el 27 de junio de 1996. De acuerdo con la investigación, Bustamante acudió al domicilio de Páez en Villa Alemana para cobrar una deuda contraída en prisión, situación que derivó en una violenta discusión.
Durante el altercado, Bustamante asesinó a Páez a golpes con un fierro, mientras que estranguló a Helena Hinojosa, enterrando posteriormente ambos cuerpos en el patio del inmueble, donde permanecieron ocultos durante décadas hasta ser hallados en 2024.
Este crimen antecede al conocido doble homicidio del tambor, ocurrido en 2005, cuando Bustamante asesinó a su expareja Verónica Vásquez y al hijo de ella, Eugenio Honorato, de solo 9 años, ocultando los cuerpos en un tambor metálico con cal, agua y yeso. Por ese caso fue condenado a 27 años de cárcel, pero obtuvo libertad condicional en 2016, tras cumplir solo 11 años.
Posteriormente, acumuló nuevos delitos sexuales entre 2019 y 2020, hasta llegar al brutal secuestro, violación y homicidio de Ámbar Cornejo en 2020, crimen que conmocionó al país y que hoy mantiene a Bustamante condenado a presidio perpetuo, sumando ahora una nueva pena por homicidios cometidos hace casi 30 años.
