Hospitalizaciones por causa respiratoria muestran un aumento en personas de 65 años y más

Durante la Semana Epidemiológica 26, entre 28 de junio al 4 de julio, la positividad de las muestras alcanzó un 47,9%, inferior a la registrada en la semana previa (51,4%). Un comportamiento que se relaciona con que ese periodo corresponde a la segunda semana de vacaciones escolares en gran parte del país.

El virus predominante es la Influenza A con el 24,7% de los casos detectados, proporción inferior a la registrada la semana anterior (25,9%), afectando principalmente a las personas mayores de 65 años, quienes se encuentran entre los grupos con menor avance en la cobertura de vacunación.

Así lo expusieron en el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026, correspondiente a este jueves 9 de julio, el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno.

La Influenza B es el segundo agente en preponderancia con 21,6% del total de las muestras positivas, inferior a lo registrado la semana anterior (22,8%).

En tercer lugar, se encuentra el Rinovirus con un 18% del total de casos, inferior a lo registrado la semana anterior (20,5%).

Además, se detectaron otros virus en menor proporción: VRS (12,4%), Parainfluenza (8,0%), Adenovirus (5,2%), Otros virus respiratorios (5,2%), Metapneumovirus (4,8%) y SARS-CoV-2 (0,1%).

La cobertura de vacunación de influenza es de 77%, con 8.006.886 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que la más baja sigue siendo en los niños de 6 meses a 5 años (61,8%), embarazadas (68,6%) y personas de 60 años y más (61,4%).

En este punto, Jorge Vilches hizo hincapié en los dos grupos con menor avance en la cobertura de vacunación: mayores de 60 años y niños entre 6 meses y 5 años. El experto hizo un llamado a no bajar la percepción de riesgo, ya que, con el retorno a clases, es esperable un aumento en la circulación viral.

“Dentro de los establecimientos escolares se da una dinámica de transmisión que puede implicar que esos niños lleven virus a sus casas. Y ahí están, por ejemplo, las personas mayores que no están inmunizadas, pueden estar sus hermanos o sus primos que están en este rango de 6 meses a cinco años y que también están pendientes de vacunarse. Por eso queremos hacer el llamado a no bajar la percepción de riesgo. Dábamos cuenta de que va a aumentar la circulación de los virus después del retorno escolar y, por eso, es muy importante que ocupemos este espacio de tiempo para generar la inmunidad que provoca la vacuna”, insistió.

En tanto, la inmunización contra el VRS es de un 97%, con 111.672 dosis administradas. Específicamente, los recién nacidos presentan un 98,5%, mientras que los lactantes, un 95,8%.

SITUACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL

Para la Semana Epidemiológica 26, el 33,1% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 3,7% inferior respecto de la semana anterior (36,8%).

Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron una disminución del 13,8% respecto de la semana previa. En el caso de las hospitalizaciones por causa respiratoria también mostraron una baja correspondiente al 7,3% respecto de la semana previa. Sin embargo, en ambos casos, y al mirar por grupos etarios, las personas mayores de 65 años y más experimentaron un aumento.

“Si revisamos en términos absolutos las atenciones asociadas a Infecciones Respiratorias Agudas Bajas y también las hospitalizaciones por causas respiratorias, ambos componentes registraron una tendencia a la baja respecto a la semana previa. Pero aquí ocurre algo importante y es que, si bien, gran parte de los grupos etarios registraron también una tendencia a la baja, tanto en atenciones como en hospitalizaciones por causa respiratoria, son las personas de 65 años y más quienes mantuvieron una tendencia al alza en este componente. Por una parte, en las atenciones por causa respiratoria, aumentaron en un 5,7% respecto a la semana anterior y en el caso de las hospitalizaciones por causa respiratoria aumentaron en un 2,8 %”, detalló Valentina Pino.

Al 8 de julio 2026, la red integrada cuenta con 719 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 72%. El 30,9% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En el caso de los adultos, se dispone de 4.416 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 92,5%. El 14,4% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

REGRESO A CLASES

Durante la entrega del Reporte Semanal de Campaña de Invierno también se realizó una invitación a la comunidad a formar parte del “Team Cuidarnos”, especialmente, considerando la vuelta a clases de gran parte de los escolares a nivel nacional, lo que podría generar un aumento en la circulación de los virus respiratorios.

En este sentido, se entregaron una serie de recomendaciones para prevenir las enfermedades de esta temporada:

Vacunación . Existen más de 1.600 vacunatorios públicos y privados en convenio con la Seremi de Salud, disponibles a lo largo del país, los cuales se pueden revisar en www.mevacuno.gob.cl

. Existen más de 1.600 vacunatorios públicos y privados en convenio con la Seremi de Salud, disponibles a lo largo del país, los cuales se pueden revisar en www.mevacuno.gob.cl Lavado frecuente de manos . Es una medida de salud pública muy efectiva para disminuir la transmisión de los virus respiratorios.

. Es una medida de salud pública muy efectiva para disminuir la transmisión de los virus respiratorios. Cubrir nariz y boca con el antebrazo al estornudar.

con el antebrazo al estornudar. Ventilación continua de los espacios cerrados.

de los espacios cerrados. Uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA