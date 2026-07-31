Canciller Pérez Mackenna proyecta rápida normalización de las relaciones diplomáticas con Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, aseguró que el Gobierno espera avanzar con rapidez en la normalización de las relaciones diplomáticas con Venezuela, luego del anuncio realizado este jueves por ambas administraciones, que pone fin a dos años de ruptura unilateral decretada por el régimen de Nicolás Maduro.

En entrevista con radio Infinita, el canciller explicó que la principal prioridad será restablecer los servicios consulares para los ciudadanos de ambos países.

"Hoy día el foco son las relaciones consulares y los servicios a estas 700.000 personas que viven en Chile y que desde hace dos años no han podido resolver sus problemas".

La autoridad precisó que cerca de 700 mil venezolanos residen en Chile, mientras que más de 25 mil chilenos viven en Venezuela, quienes se han visto afectados por la ausencia de atención consular tras el quiebre de las relaciones diplomáticas.

"Son 700.000 venezolanos en Chile, más de 25.000 chilenos en Venezuela, que se encontraron sin servicios consulares. Tenemos nuestra embajada cerrada, entonces, para abrirla, hay que empezar a dotarla de los recursos que necesitan para poder dar estos servicios", añadió.

Pérez Mackenna detalló que la reapertura de la representación diplomática permitirá retomar una serie de trámites esenciales para los ciudadanos de ambos países.

"Estamos hablando de visas, pasaporte, validación de títulos profesionales, una serie de cosas que requieren un cierto apoyo y una estructura desde informática hasta física de las personas en terreno", agregó.

Asimismo, el canciller adelantó que este fin de semana un equipo de la Cancillería viajará a Caracas para comenzar los trabajos necesarios que permitan reabrir la embajada chilena.

"Vamos a abrir las puertas cuando estemos listos, pero empezamos a trabajar en prepararnos para abrir esas puertas a partir de este fin de semana, donde va a viajar a Caracas un equipo de la Cancillería para empezar a trabajar en esto".

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