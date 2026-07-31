Asalto frustrado a camión de valores en barrio Franklin deja un delincuente muerto y dos guardias heridos

Un asalto frustrado a un camión de valores en el barrio Franklin, comuna de Santiago, dejó como saldo un delincuente fallecido y dos guardias de seguridad heridos, según confirmó Carabineros.

El hecho se registró cerca de las 10:10 horas de este viernes 31, en la intersección de San Francisco con Franklin, mientras se realizaba la carga de dinero en un cajero automático.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, durante el intento de robo se produjo un intercambio de disparos, lo que dejó a dos vigilantes lesionados. Asimismo, un sujeto murió en el lugar, quien preliminarmente correspondería a uno de los asaltantes.

El resto de los involucrados escapó del lugar a bordo de un vehículo particular, por lo que Carabineros mantiene un amplio operativo para dar con su paradero.

Por instrucción del fiscal de turno, las diligencias investigativas quedaron a cargo de Labocar y del OS9 de Carabineros, con el objetivo de esclarecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables que permanecen prófugos.

PURANOTICIA