Hospital San Borja suspende a funcionarios acusados de agredir a trabajador con TEA

El Hospital San Borja Arriarán de Santiago ha suspendido de sus funciones a un grupo de trabajadores acusados de agredir de manera reiterada a un compañero que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA). La denuncia fue hecha pública por la madre de la víctima, quien compartió imágenes que muestran al funcionario siendo envuelto y marcado en la frente.

Según la subdirectora de Desarrollo y Gestión de Personal del hospital, Leyla Merino, la institución tomó conocimiento de la situación a mediados de julio y activó de inmediato sus protocolos. Se inició un sumario administrativo y se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, que ya está siendo investigada por la Fiscalía Centro Norte.

Como medida cautelar y para proteger a la víctima, los funcionarios denunciados fueron separados de sus labores mientras avanza la investigación. El hospital ha ofrecido apoyo psicológico al trabajador y a su madre.

Este caso ha generado un gran revuelo, especialmente tras conocerse otros incidentes similares, como el ocurrido en el Hospital Base de Osorno, que mantiene a cuatro imputados con medidas cautelares.

PURANOTICIA