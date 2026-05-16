Hospital del Salvador alcanza un 98,56% de avance y proyecta inicio de operaciones

A pocos meses de su esperada apertura, el Hospital del Salvador de Providencia se encuentra en la etapa final de construcción y ya alcanza un 98,56% de avance en sus obras, según informaron autoridades del Ministerio de Obras Públicas durante una visita inspectiva realizada este sábado.

El recorrido fue encabezado por el ministro del MOP, Martín Arrau, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quienes evaluaron el estado de avance del recinto hospitalario y del futuro Instituto Nacional de Geriatría.

El proyecto contempla una infraestructura de cerca de 170 mil metros cuadrados y una capacidad total de 641 camas, además de múltiples espacios destinados a atención médica y procedimientos especializados.

Durante la actividad, Arrau reconoció los extensos retrasos que ha enfrentado la iniciativa. “Estamos pronto a llegar a un 99% de avance, pero ha sido lento y el Estado de Chile, en Chile en general, hemos normalizado la cultura del retraso. Esta obra debió haber entrado en operación hace siete años, diez años desde que empezó este largo camino”, afirmó.

En detalle, el Hospital del Salvador contará con 360 camas para adultos, 44 destinadas a pensionados, 71 para UPC de adultos, 30 para pacientes agudos y 24 de psiquiatría. A ello se sumarán 26 pabellones, 122 boxes médicos, 117 boxes de procedimientos, 62 boxes profesionales y 18 dentales.

Por su parte, el Instituto Nacional de Geriatría dispondrá de 100 camas para adultos, 12 para pensionados, además de boxes médicos, salas de procedimientos y espacios destinados a atención especializada.

El subsecretario Julio Montt destacó el estándar que tendrá el nuevo recinto de salud. “Este es un hospital de clase mundial. El Hospital de El Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría son de clase mundial y por supuesto van a tener en este lugar, nuestros pacientes, la mejor calidad de la atención con dignidad y con equidad, y eso es lo más importante”, señaló.

Respecto a los plazos, desde el MOP indicaron que aún quedan pendientes pruebas relacionadas con sistemas eléctricos, gases clínicos y otras evaluaciones técnicas antes de concretar la apertura provisoria.

“Nuestro cronograma contempla que este año vamos a estar con un hospital operando. Estamos hablando de meses, el plazo interno que manejamos es menor a ese, pero queremos ser muy responsables por lo compleja que ha sido la historia de esta infraestructura”, explicó Arrau.

La autoridad además sostuvo que esperan concretar “una entrega provisoria o puesta en servicio provisoria en la primavera de este año, y ojalá antes que eso”.

Otro de los temas abordados durante la visita fue el impacto que tuvieron los hallazgos arqueológicos encontrados durante las obras, uno de los factores que explican las demoras del proyecto.

En esa línea, el ministro cuestionó que “normativas que se deben haber hecho con una muy buena intención terminan efectivamente, a mi juicio, generando una serie de demoras y costos para la sociedad más allá de los beneficios”.

Finalmente, anunció que el gobierno prepara un informe sobre distintos proyectos de infraestructura pública afectados por situaciones similares, documento que esperan presentar ante el Congreso para abrir el debate respecto al impacto de estos retrasos.

“Cada uno podrá juzgar en este informe que vamos a hacer público, de que la sociedad tendrá que ver si es que el costo-beneficio social de demorar obras públicas de primera necesidad, valió o no la pena”, concluyó.

PURANOTICIA