Encuentran cuerpo de hombre desmembrado y calcinado en plena vía pública en Curacaví

En el sector del camino La Aurora, en la comuna de Curacaví, fue descubierto el cadáver desmembrado de un hombre joven que se quemaba.

El fiscal ECOH Ernesto Navarro Zamora señaló que "alrededor de las 14:30 horas, personas que realizaban labores agrícolas en el área alertan sobre un bulto que se estaba incendiando. Llegaron al lugar efectivos de Carabineros y Seguridad Ciudadana, quienes se percatan de que el bulto era un cuerpo humano desmembrado que se quemaba".

El persecutor agregó que "luego llegamos la Fiscalía ECOH junto a la Brigada de Homicidios, BH, de la PDI, y constatamos de que se trataba de un hombre de 25 a 30 años, quien hasta el momento no ha podido ser identificado".

El fiscal explicó que se realizaban diversas labores tendientes a encontrar a los autores de este hecho, y que no descartaban ninguna de varias hipótesis que manejaban.

"Puede ser un secuestro y por eso estamos en sintonía con la BIPE (Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI), por si hay algunos plagios recientes que nos den una línea investigativa. Pero tampoco descartamos que se trate de un homicidio", precisó.

La BH trabajaba en el lugar de los hechos periciando el cadáver junta a un médico tanatólogo, y fueron empadronadas las personas que avisaron del descubrimiento del cuerpo y otros testigos.

"Se han instruido diversas diligencias secretas para no alertar a los posibles autores de este hecho, tanto en el sector como en el entorno donde se produjo el hallazgo del cadáver", cerró el fiscal ECOH.

(Imagen: Fiscalía ECOH)

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