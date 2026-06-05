Desarticulan taller clandestino en La Pintana: 4 detenidos y 11 motores incautados

El Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros logró la detención de cuatro sujetos y la incautación de 11 motores robados durante un operativo realizado en la comuna de La Pintana.

El trabajo desplegado por personal especializado permitió desarticular un taller clandestino dedicado al almacenamiento y manipulación de motores robados.

Durante el procedimiento, fueron detenidas cuatro personas, quienes se encontraban trasladando motores con encargo vigente por robo desde dicho recinto.

En el lugar, se incautaron 11 motores con encargo policial. Algunos de ellos estaban siendo sometidos a procesos de eliminación de sus números de identificación, mientras que otros ya presentaban adulteraciones en sus series, con la finalidad de ocultar su origen ilícito y dificultar su trazabilidad.

Además, se recuperó un equipo telefónico y una camioneta Mitsubishi, modelo L200, sin encargo, que era utilizada para trasladar los motores.

Carabineros continúa con las diligencias con el objetivo de establecer la eventual participación de los detenidos en otros hechos relacionados con el robo de vehículos y la comercialización ilegal de sus componentes.

PURANOTICIA