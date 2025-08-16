Horrible muerte de camionero en Quilicura: Chocó y se incendió la cabina

Una horrible muerte sufrió el conductor de un camión frigorífico que chocó en la Ruta 5 Norte y quedó atrapado en su cabina, que se incendió por el derrame de combustible.

El accidente ocurrió la noche de este viernes en el sector de Av. Eduardo Frei Montalva con Cañaveral, comuna de Quilicura, donde la víctima perdió el control de la máquina y se estrelló contra la barrera de contención.

Al respecto, el capitán de Carabineros Gonzalo García señaló que "el conductor aparentemente tuvo el percance de reventar uno de sus neumáticos, lo que provocó que perdiera el control, impactando la barrera de contención, lo que generó fricción entre los metales, generando fuego en la cabina",

"A raíz de esa situación, quedó atrapado en el lugar, siendo socorrido por personal de Bomberos. Lamentablemente no se pudo lograr lo que provocó el fallecimiento, lo más probable según lo que nos manifiesta Bomberos, puede haber sido a causa del humo o el fuego", agregó.

Por su parte, el comandante de Bomberos Carlos Cid indicó que "producto del derrame combustible, se genera fuego en la cabina, en donde, lamentablemente, el conductor del camión no logra salir y fallece en el lugar".

Añadió que "fue un fuego muy rápido, más allá de que los equipos de emergencia llegaron en minutos al lugar, pero no había mucho que hacer después que llegamos".

Los peritajes en el lugar quedaron a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal.

