Horario de invierno: Este sábado a la medianoche los relojes se deberán retrasar en una hora en gran parte de Chile

Este sábado 4 de abril se cambia la hora en gran parte de Chile para pasar al horario de invierno 2026, por lo que muchas personas se preguntan si se adelantan o se atrasan los relojes.

Es importante tener en cuenta que el cambio de hora no rige para todo el territorio nacional y, también, que la hora en que se deben ajustar los relojes depende de la zona del país.

A continuación revisa cómo se deben modificar los relojes este sábado y en qué partes.

¿SE ADELANTAN O RETRASAN LOS RELOJES?

Este sábado los relojes se deberán retrasar una hora a la medianoche para dar paso al horario de invierno en casi todo Chile. Es decir, cuando sean las 00:00 horas, deberán volver a las 23:00 horas.

En Chile Insular, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del sábado 4 de abril.

¿DÓNDE SE DEBE MODIFICAR LA HORA?

El cambio de hora rige en todo Chile, excepto en las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena.

En estas zonas el huso horario se debe mantener.

PURANOTICIA