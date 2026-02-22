Hora punta del Metro alcanza los $895 tras nueva alza en la Región Metropolitana

Desde las 00:00 horas de este domingo comenzó a regir el alza en las tarifas del transporte público en la Región Metropolitana, afectando a buses, Metro de Santiago y el servicio ferroviario a Nos.

El incremento considera $25 en la tarifa adulto, $10 en escolar y $20 en la Tarifa Adulto Mayor (TAM), ajuste que fue determinado por el Panel de Expertos del Transporte Público.

De esta forma, la tarifa en horario punta del Metro y trenes quedó en $895, convirtiéndose en el valor más alto del sistema integrado. En tanto, el horario valle se fijó en $815 y el horario bajo en $735.

En el caso de los buses, la tarifa adulto quedó establecida en $795, mientras que los estudiantes de enseñanza media y superior deberán pagar $260. La tarifa escolar básica se mantiene sin costo.

Para los adultos mayores, la Tarifa Adulto Mayor Integrada quedó en $390, mientras que la Tarifa Adulto Mayor Metro Pensionado se fijó en $260.

Según explicó el Panel de Expertos, el ajuste responde a variaciones en el dólar, el precio del diésel y los costos de mano de obra, factores que inciden directamente en el equilibrio financiero del sistema de transporte público.

Asimismo, se informó que la Tarifa Inteligente DaleQR tendrá un valor de $42.000 a partir del 1 de marzo, mecanismo que permite viajes ilimitados dentro del sistema por un monto fijo mensual.

Con esta actualización, las autoridades buscan asegurar la sostenibilidad del sistema y una adecuada administración de los recursos públicos destinados al transporte en la capital.

