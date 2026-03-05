Homicidios en Chile caen por segundo año consecutivo: Ministerio de Seguridad reporta 1.091 víctimas en 2025

El Ministerio de Seguridad presentó este jueves el último informe de homicidios correspondiente al gobierno del Presidente Gabriel Boric. El documento, titulado Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados 2025, fue dado a conocer por el ministro Luis Cordero y constituye el registro oficial de este delito, ya que se elabora en conjunto con diversas instituciones, entre ellas la Fiscalía.

De acuerdo con el reporte, durante 2025 se registraron 1.091 víctimas de homicidio, lo que equivale a una tasa de 5,4 casos por cada 100 mil habitantes. La cifra representa una baja de 11,5% respecto de 2024, año en que se contabilizaron 1.209 víctimas y una tasa de 6,1. En términos absolutos, esto implica 118 homicidios menos en comparación con el año anterior.

El informe también evidencia una reducción en relación con el peak registrado en 2022, cuando se contabilizaron 1.330 asesinatos y una tasa de 6,8. Desde entonces, el delito ha disminuido 20,6% en cuatro años.

A nivel territorial, 12 de las 16 regiones del país registraron una caída en el número de víctimas. La mayor disminución se observó en Tarapacá, donde la tasa pasó de 7,9 a 3,7 por cada 100 mil habitantes. En la Región Metropolitana, en tanto, el indicador bajó de 6,7 a 5,4. No obstante, cuatro regiones presentaron un aumento: Arica y Parinacota, Maule, Los Lagos y Magallanes.

PERFIL DE LAS VÍCTIMAS

El informe también caracteriza a las víctimas de este delito. Durante 2025, el 89,1% correspondió a hombres y el 10,6% a mujeres, una tendencia que se ha mantenido desde 2018. En cuanto a la edad, el grupo más afectado fue el de personas entre 18 y 29 años, que concentró el 29,6% de los casos, seguido por el tramo entre 30 y 39 años con un 27,2%.

Los mayores de 50 años, en tanto, registraron un aumento sostenido en su participación y ya representan el 18,6% de las víctimas, la cifra más alta para ese grupo desde que existen registros.

Respecto a menores de edad, el número de víctimas también disminuyó. En 2025 se registraron 52 casos, frente a los 76 del año anterior, lo que implica una reducción de 33,3%.

La mayoría de las víctimas eran chilenos (83,6%), mientras que la proporción de extranjeros bajó de 18,3% a 14,8%. Además, el informe señala que el 51,5% de las personas asesinadas no tenía condenas judiciales previas.

CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HOMICIDIOS

El reporte también analiza cuándo y dónde ocurren estos delitos. El 35,1% de los homicidios se concentra durante los fines de semana, especialmente entre las 18:00 y las 23:59 horas. Octubre fue el mes con más casos, con 107 víctimas, mientras que junio registró la menor cifra, con 69.

En cuanto a los medios utilizados, el 48,7% de los homicidios se cometió con armas de fuego y el 34% con armas blancas.

Respecto al contexto, el 42,2% corresponde a homicidios de carácter interpersonal, es decir, entre personas que tenían algún tipo de relación previa. En segundo lugar aparecen los casos vinculados al crimen organizado, que representaron el 35,3%. También se registró una disminución en los casos catalogados como “hallazgo de cadáver”, que bajaron de 11,8% a 8,9%.

Finalmente, el informe indica que el 59,5% de los homicidios ocurrió en la vía pública y el 24,8% al interior de domicilios. Además, se registraron 31 víctimas dentro de recintos penitenciarios, lo que representa una caída de 36,7% respecto al año anterior.

