Homicidios caen 11,5% durante el primer semestre de 2026 y completan cuatro años consecutivos a la baja

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto al fiscal nacional, Ángel Valencia, y los altos mandos de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, dieron a conocer este miércoles las cifras consolidadas de homicidios consumados correspondientes al primer semestre de 2026.

Entre enero y junio de este año se registraron 472 víctimas de homicidio consumado, lo que representa una tasa de 2,3 víctimas por cada 100 mil habitantes. La cifra supone 41 víctimas menos que durante el primer semestre de 2025 y una disminución de 11,5% en la tasa.

Con estos resultados, las autoridades destacaron que se registra por cuarto año consecutivo una reducción en el número de víctimas durante el primer semestre.

La evolución muestra una tendencia descendente desde 2022, cuando se alcanzó el máximo de 660 víctimas. La cifra bajó a 633 en 2023, 586 en 2024, 513 en 2025 y finalmente 472 en 2026, el registro más bajo de los primeros semestres del período 2022-2026.

En paralelo, la tasa de homicidios disminuyó 32,4% respecto de 2022.

ALTA CONCENTRACIÓN TERRITORIAL

Los homicidios consumados continúan mostrando una alta concentración territorial. Durante el primer semestre de 2026, las regiones Metropolitana, con 218 víctimas; Valparaíso, con 53; y Biobío, con 38, concentraron el 65,5% del total nacional.

Las tres regiones, además, registraron menos víctimas que en el mismo período de 2025.

Al analizar las tasas por región, 11 de las 16 regiones registraron disminuciones respecto del primer semestre del año pasado.

Las mayores caídas se observaron en Aysén (-80,4%), Atacama (-73,5%) y Arica y Parinacota (-47,4%).

En contraste, cinco regiones registraron aumentos en sus tasas de homicidios, con Tarapacá (+78,9%), Coquimbo (+42,1%) y O'Higgins (+33,3%) entre los principales incrementos.

Estas tres regiones, además, superaron la tasa nacional de 2,3 víctimas por cada 100 mil habitantes.

COMPORTAMIENTO POR MACROZONAS

Al observar el comportamiento por macrozonas, la macrozona Centro fue la única que registró un aumento de su tasa respecto del primer semestre de 2025.

Por su parte, la macrozona Metropolitana alcanzó una tasa de 2,6 víctimas por cada 100 mil habitantes, mientras que la macrozona Norte registró una de 2,5, ambas por encima del promedio nacional.

En el extremo opuesto, la macrozona Austral presentó una tasa de 1,4 víctimas por cada 100 mil habitantes, el menor registro para esta zona durante los primeros semestres del período 2018-2026.

PURANOTICIA