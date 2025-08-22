Homicidio frustrado: hombre se mantiene en riesgo vital tras ser herido a bala en la cabeza en San Joaquín

Un hombre se encuentra en riesgo vital tras ser herido a bala en la cabeza en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

El hecho se registró en horas de la tarde de este jueves, pero hasta el momento se desconoce el lugar exacto en donde ocurrió el homicidio frustrado.

La víctima terminó siendo trasladada por desconocidos hasta el Hospital Barros Luco, donde fue intervenido y se mantiene en estado grave.

El fiscal ECOH Luis Isla detalló que el hombre “ingresó con un impacto de bala en el cráneo en el Hospital Barros Luco. En principio, se ha logrado determinar que el hecho habría ocurrido en un lugar de la comuna de San Joaquín”.

La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias correspondientes en este caso.

