Homicidio en La Pintana: hombre es hallado con múltiples impactos balísticos

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) informó el hallazgo del cuerpo de un hombre adulto con múltiples impactos balísticos, en un hecho que está siendo investigado como homicidio y que ocurrió en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

Según detalló el subcomisario Wilson Labra Maldonado, de la Brigada de Homicidios Sur, detectives concurrieron hasta el pasaje Judas Tadeo, donde se encontraba la víctima, junto a funcionarios del Laboratorio de Criminalística Central y del Departamento de Medicina Criminal de la PDI.

En el lugar, los equipos especializados constataron que el fallecido, de nacionalidad chilena, presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceros, específicamente múltiples impactos por proyectil balístico, confirmando la utilización de armas de fuego en el crimen.

El subcomisario Labra indicó que las diligencias investigativas continúan en pleno desarrollo, realizándose de manera coordinada con la Fiscalía del Equipo ECOH, con el objetivo de analizar la evidencia levantada en el sitio del suceso, establecer la dinámica del homicidio y avanzar en la identificación de él o los responsables.

Desde la PDI señalaron que el equipo investigador mantiene diversas líneas de indagación abiertas, mientras se recopilan nuevos antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias del violento hecho ocurrido en La Pintana y determinar eventuales responsabilidades penales.

