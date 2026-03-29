Homicidio en la Granja: Hombre de 30 años muere tras fatal ataque armado en plena calle

Un violento crimen sacudió la noche de este sábado a la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana, donde un automovilista de nacionalidad chilena y poco más de 30 años perdió la vida tras ser blanco de una emboscada. El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas en las inmediaciones del pasaje Putre, lugar donde el afectado fue abordado por un grupo de delincuentes que abrieron fuego en su contra.

Tras el ataque inicial, el conductor intentó escapar, pero las heridas le impidieron mantener el control de la máquina. El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Marcelo Soto, relató que “se escuchan disparos y, en calle Sofía con El Tranque, pierde el control del vehículo e ingresa a un domicilio quedando al interior del mismo. Al bajarse del vehículo se desploma y fallece”.

Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. Según el subprefecto Robert Briones, el peritaje balístico sugiere la participación de entre tres y cuatro atacantes, aunque el daño fue provocado por un proyectil único. Al respecto, el oficial precisó que “la víctima recibió solo un disparo, el que fue en la cabeza y suficiente para causarle la muerte”.

Actualmente, los investigadores se encuentran realizando el empadronamiento de testigos y el análisis de registros de cámaras de seguridad del sector. Estas primeras pesquisas han permitido detectar la presencia de tres individuos en la escena del crimen, quienes están en proceso de individualización por parte de la policía para dar con su paradero.

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