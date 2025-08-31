Homicidio en Independencia: Víctima es baleada tras salir de local clandestino

Durante la madrugada de este domingo, un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Maruri con Pinto, a la salida de un local clandestino, donde la víctima habría recibido al menos dos disparos.

Según informó la Fiscalía ECOH a través de su cuenta oficial de X, “se trasladó hasta Independencia, en Maruri con Pinto, por el homicidio con arma de fuego de un extranjero que habría recibido al menos dos impactos de bala a la salida de un local clandestino, quien luego ingresó sin signos vitales al Hospital San José”.

El caso está siendo investigado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), en conjunto con personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, quienes se encuentran en el lugar realizando diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y recabar antecedentes.

