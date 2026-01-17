Homicidio de Julia Chuñil: Fiscalía establece que el crimen ocurrió al interior de su vivienda

La Fiscalía Regional de Los Ríos confirmó que el homicidio de Julia Chuñil ocurrió en el domicilio donde residía la víctima, ubicado en la comuna de Máfil, lugar que actualmente concentra las principales diligencias investigativas y la búsqueda de su cuerpo.

La fiscal regional Tatiana Esquivel informó que más de 100 funcionarios de Carabineros de Chile se encuentran desplegados en el sector, focalizando los trabajos en un área aproximada de tres hectáreas, pese a que el bosque colindante al inmueble supera las mil hectáreas, lo que ha complejizado las labores.

Durante las pericias realizadas en la parte posterior de la vivienda, los equipos especializados levantaron diversas evidencias, las cuales están siendo sometidas a análisis. En ese contexto, la fiscal sostuvo que el lugar reviste alto interés investigativo, ya que permitió acreditar la comisión del delito.

“Todo el domicilio de doña Julia y su entorno es un punto de interés porque hemos podido demostrar que aquí es donde la asesinaron”, señaló Esquivel, confirmando que el inmueble corresponde al sitio del suceso.

La persecutora detalló que este corresponde al cuarto día consecutivo de trabajo en el lugar y que las diligencias se desarrollan en paralelo a las detenciones efectuadas en el marco de la causa. Según explicó, desde el momento en que se concretaron las aprehensiones, se instaló un equipo exclusivo en el domicilio para la recolección de evidencias y la búsqueda del cuerpo.

Respecto de posibles hallazgos, la fiscal indicó que la información se mantiene bajo estricta reserva, con el fin de no perjudicar el avance de la investigación. No obstante, aseguró que el trabajo en terreno ha sido planificado, programado y continuo, y que aún no concluye.

Finalmente, reiteró que el área intervenida presenta múltiples características complejas, como construcciones, abundante vegetación y particularidades del terreno, factores que están siendo abordados de manera organizada y sistemática por los equipos desplegados.

PURANOTICIA