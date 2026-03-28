Homenaje a ex Senador Jaime Guzmán: Instalan nueva placa a 35 años de su asesinato

A tres décadas y media del homicidio del exsenador Jaime Guzmán, la comuna de Las Condes fue escenario de un acto conmemorativo este 28 de marzo. Durante la jornada, se procedió a la instalación de una placa inédita en el memorial dedicado a su figura, con el objetivo de consolidar dicho espacio como un punto de encuentro para la reflexión y la memoria colectiva.

El monumento, una obra de la escultora María Angélica Echavarri que data del año 2008, se ubica en el cruce de las avenidas Presidente Riesco y Andrés Bello. Este sitio ha cobrado especial relevancia tras haber sufrido diversos daños y actos de vandalismo en años recientes, particularmente en el contexto del estallido social, situaciones que fueron recordadas durante el homenaje.

La ceremonia contó con la dirección de la alcaldesa Catalina San Martín y el líder de la Fundación Jaime Guzmán, Hernán Larraín. A la cita también concurrieron parlamentarios, integrantes del Gobierno, concejales y representantes del mundo civil y académico, quienes presenciaron el descubrimiento de la nueva placa recordatoria.

En su alocución, la jefa comunal reflexionó sobre la naturaleza del atentado ocurrido en 1991. San Martín manifestó que “murió a la salida de una clase, porque hubo quienes creyeron que la manera de ganarle a una idea era eliminar a quien la sostenía. Ese crimen fue contra la política misma”. Además, la autoridad advirtió que “la violencia política no tiene ideología ni ganadores, solo víctimas”, señalando el impacto transversal de estos hechos en la sociedad.

Por su parte, Hernán Larraín resaltó que la actividad va más allá de un simple gesto material. “Hoy no inauguramos solo una placa, renovamos una memoria y reafirmamos un compromiso. La memoria persevera y el odio no tiene la última palabra”, declaró el exministro, vinculando la permanencia del memorial con la resistencia frente a la intolerancia.

Finalmente, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, interpretó la reposición de los elementos del memorial como una señal de resiliencia política. Según el diputado, el acto permite transmitir que “en cierta forma, lo que hace es decir que seguimos en pie, seguimos recordando y este lugar nunca será del odio ni de la desesperanza”.

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