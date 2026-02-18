Hombre secuestrado en Independencia habría recibido amenazas semanas antes

Un ciudadano dominicano, de 43 años, y con antecedentes policiales fue secuestrado la noche del martes en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

Fue el propio alcalde de la comuna del sector norte de Santiago, Agustín Iglesias, quien entregó detalles del procedimiento, e informó que la presunta víctima es comerciante y que había sido amenazada hace semanas.

Una mujer de nacionalidad boliviana, de 26 años, denunció que se movilizaba junto a su pareja (el secuestrado) hacia su domicilio ubicado en la calle Pablo Urzúa, donde fueron interceptados por sujetos que se movilizaban en otro vehículo de color rojo.

La víctima intentó escapar, sin embargo, fue reducido y subido al vehículo de los captores, quienes se dieron a la fuga.

Horas más tarde, la denunciante recibió, mediante la plataforma WhatsApp, fotografías de la víctima amarrada y la exigencia de $30 millones y joyas por su liberación.

La mujer inmediatamente denunció el hecho y la Fiscalía instruyó a personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) para que desarrolle las diligencias investigativas.

En un punto de prensa, el jefe comunal informó el personal de Seguridad Municipal se contactó con la mujer tras ser alertados del ilícito y que esta confirmó que han recibido "amenazas en dos locales comerciales que ellos tienen en Recoleta hace dos semanas".

Y comentó que "las motivaciones del secuestro, la verdad es que no están claras, eso es parte de lo que hoy día está en investigación, se conoce el detalle de qué es lo que solicitaron a la esposa (del afectado)".

Consultado sobre si este tipo de hechos delictuales son frecuentes en el sector donde ocurrió el crimen, el líder vecinal informó que los "secuestro no. De hecho, los secuestros no son algo común en Independencia". Asimismo, comentó que la víctima aún se mantiene en cautiverio.

