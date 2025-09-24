Hombre se quita la vida a lo bonzo en el parque Bustamante de Providencia: Carabineros descarta participación de terceras personas

Un hombre se quitó la vida a lo bonzo durante la madrugada de este miércoles en el parque Bustamante, en la comuna de Providencia.

Por el momento se desconoce la identidad del sujeto y la policía descartó la participación de terceros en este impactante hecho.

El suicidio quedó al descubierto a eso de la 1:00 hora en calle Rancagua con General Bustamante tras el aviso de personal de Seguridad Municipal a Carabineros por una persona que se había quemado en el lugar tras arrojarse líquido acelerante.

El teniente Christopher San Martín, oficial de ronda Prefectura Santiago Oriente, informó que "al llegar al lugar, personal policial corrobora por las grabaciones municipales que una persona de sexo masculino se habría echado un líquido acelerante con un bidón y se habría encendido fuego a sí mismo".

Añadió que "se logra ver que personas tratan de asistirlo, no logrando su cometido. Personal de SAMU y de Bomberos se constituye en el lugar y se informa a la Fiscalía ECOH, que deriva el procedimiento a la Fiscalía de Flagrancia".

"En el sitio del suceso sólo se divisan enseres personales y no se mantienen consignas alusivas a alguna manifestación de la persona", cerró el teniente San Martín.

