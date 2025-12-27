Hombre resulta gravemente herido a bala en plena vía pública de Paine

Un hombre resultó gravemente herido a bala en plena vía pública de la comuna de Paine, en un hecho que es investigado como homicidio frustrado por la Fiscalía ECOH.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima recibió dos impactos balísticos, por lo que fue trasladada de urgencia hasta un centro asistencial de la comuna, donde permanece internada en estado grave.

La fiscal ECOH Yasne Pastén explicó que los disparos habrían sido efectuados desde un vehículo en movimiento, el cual pasó por el lugar donde se encontraba la víctima al momento del ataque.

Asimismo, la persecutora detalló que el sitio del suceso corresponde a un sector conocido por la venta de drogas, lo que ha dificultado la investigación. “Las personas tienen miedo a declarar o entregar información”, sostuvo.

Respecto a la víctima, la fiscal indicó que se trata de un residente del sector, quien se encontraba en el lugar “compartiendo, lo que entendemos como consumo de alcohol”, sin que hasta ahora existan mayores antecedentes. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las pericias para esclarecer lo ocurrido.

PURANOTICIA