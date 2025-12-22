Hombre resulta con el 80% de su cuerpo quemado tras incendio que destruyó cuatro habitaciones y cinco locales en Estación Central

Cinco locales comerciales y cuatro piezas de un cité resultaron destruidos en un incendio estructural que se registró en la comuna de Estación Central.

Además, una persona se encuentra internada en riesgo vital y se registran 170 damnificados producto de las voraces llamas que dejó la emergencia.

El siniestro comenzó en el segundo piso de un inmueble que funciona como cité en la intersección de calles San Francisco de Borja con 5 de Abril.

Las llamas se propagaron rápidamente a las otras habitaciones y finalmente llegaron hasta el primer piso, ocupado por locales comerciales.

A la emergencia concurrieron más de 250 voluntarios, de 17 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, La Granja, Conchalí y Ñuñoa, quienes controlaron el fuego durante la madrugada de este lunes y ya no hay riesgo de propagación.

El comandante de Bomberos de Santiago, Giorgio Trombel, informó que "un civil fue rescatado con más del 80% del cuerpo quemado. Es un varón de aproximadamente 50 años que fue derivado a un recinto asistencial".

Cabe hacer presente que la víctima quedó internada con riesgo vital en la Mutual de Seguridad de la Alameda, en la comuna de Estación Central.

