Hombre recibe 12 impactos de bala durante una riña en Pudahuel

Un sujeto resultó herido en medio de una balacera que se produjo en horas de la mañana de este domingo en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 09:45 horas, cuando vecinos del lugar denunciaron que estaba ocurriendo una riña, con disparos, en la intersección de las calles Puerto de Palos con Cignus.

Ante esta situación, personal de Carabineros que se encontraba por el sector, concurrió hasta el lugar, encontrando a una persona en el suelo, quien les mencionó que mantenía cerca de 12 impactos balísticos en su cuerpo.

El teniente Joaquín Rodríguez, de 55ª Comisaría Pudahuel, detalló que "trasladar a la víctima, al interior de unos de los vehículos policiales, al SAPU de Gustavo Molina, donde diagnostican las lesiones de carácter reservado, siendo derivado con posterioridad al Hospital San Juan de Dios".

En cuanto a la riña, señaló que "previas diligencias de personal policial, hacen levantamiento de las cámaras del lugar, empadronan testigos, quienes indican que a través de los medios de vigilancia por las cámaras se trataba de tres sujetos, quienes se desplazaban junto con la víctima en donde estos tres se abalanzan sobre ella e inician una serie de golpes tanto en su rostro como en su cuerpo".

"Una vez que la víctima ya están el piso, recibe 12 disparos por parte de uno de estos antisociales. Los sujetos huyen del lugar en dirección desconocida. Personal Policial a medida que hace el rastreo del lugar, buscando evidencia, logran detectar que en uno de los domicilios hay un armamento, del cual al parecer los sujetos se habrían despojado, se trataría de un arma de fuego, tipo pistola, que mantenía encargo por robo", indicó el teniente Rodríguez.

PURANOTICIA