Festival del Día Mundial del Folklore reunió a más de 2 mil artistas en Santiago

Música, danza y expresiones provenientes de diferentes territorios fueron protagonistas durante este sábado, en una nueva edición del Festival del Día Mundial del Folklore, encuentro que reunió a más de 2 mil artistas y representantes de agrupaciones culturales.

La celebración pudo concretarse luego de que su fecha original fuera suspendida a fines de agosto debido a las condiciones climáticas. La reprogramación permitió reunir a conjuntos provenientes de distintas regiones de Chile y a comunidades culturales residentes en el país.

Organizada por el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile, con el apoyo del Gobierno Regional de Santiago, la actividad se desarrolló de manera gratuita y en la antesala de una fecha especialmente vinculada a la cultura nacional: este 4 de octubre se conmemora el natalicio de Violeta Parra y el Día de la Música Chilena.

Durante la jornada, el público pudo conocer diferentes manifestaciones del folklore nacional, junto con expresiones culturales representativas de comunidades de Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, País Vasco y Rusia.

Entre los elencos que participaron estuvieron el Ballet Folklórico Nacional (BAFONA), el Ballet Folklórico Antumapu y Los Santiaguinos, además de numerosas agrupaciones que formaron parte de la programación.

Previo a la realización del encuentro, el director artístico del Ballet Folklórico Antumapu y organizador de la actividad, Óscar Ramírez, destacó el significado que adquiría la nueva fecha del festival.

“Esta nueva fecha nos permite encontrarnos en un momento especialmente significativo para la cultura chilena. En la víspera del natalicio de Violeta Parra queremos celebrar justamente aquello que ella ayudó a rescatar, investigar y transmitir: un folklore vivo, diverso y en permanente movimiento. Además, coincide con el reestreno de nuestra obra Violeta del Alma (premio Altazor 2010) que presentamos el 22 de septiembre en el Teatro de Carabineros”, señaló.

UNA CELEBRACIÓN CON 15 AÑOS DE HISTORIA

El Día Mundial del Folklore tiene su origen en 1960, cuando la UNESCO estableció el 22 de agosto como una jornada destinada a reconocer y poner en valor las distintas manifestaciones culturales vinculadas al folklore.

En Santiago, el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile comenzó a impulsar esta celebración en 2011, convocando a agrupaciones provenientes de diferentes puntos del país.

A 15 años de aquella primera experiencia, el encuentro continuó este sábado reuniendo a artistas y agrupaciones en torno a la música, la danza y las tradiciones que forman parte de la diversidad cultural presente en Chile.

PURANOTICIA