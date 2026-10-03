UDI busca reasignar recursos del Presupuesto 2027 para programas educacionales y apunta a rebajar fondos del INDH

La discusión del Presupuesto 2027 sumó reparos desde la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), cuyos integrantes anunciaron que buscarán alternativas para mantener los recursos destinados a programas educacionales que presentan ajustes en la propuesta del Ejecutivo.

Los parlamentarios centraron sus cuestionamientos en los recursos para los Liceos Bicentenario y las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC), política que recoge el programa “Yo Elijo Mi PC”. La propuesta presupuestaria contempla una disminución de recursos para los primeros, mientras que las Becas TIC no cuentan con financiamiento identificado para el próximo año.

Ante este escenario, la bancada adelantó que durante la tramitación del proyecto realizará una revisión de las distintas partidas con el propósito de identificar gastos que puedan reducirse y, de esa manera, reasignar fondos hacia estas iniciativas educacionales.

La jefa de bancada de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Flor Weisse, abordó especialmente la situación de “Yo Elijo Mi PC” y planteó que la necesidad de realizar ajustes fiscales no debería significar el término de este tipo de programas.

“Entiendo que el gobierno debe hacer ajustes y cuidar los recursos públicos, pero hay programas que debemos mirar con especial cuidado. El programa Yo Elijo Mi PC ha sido un avance importante para los estudiantes y sus familias, porque no se trata solo de entregar un computador, se trata de apoyar la educación, de entregar tecnología, de disminuir las brechas digitales”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo además que la iniciativa constituye un respaldo para familias de mayor vulnerabilidad y planteó que las eventuales dificultades detectadas en su implementación deberían abordarse mediante mejoras antes que con su eliminación.

“Este programa no debe eliminarse, debe fortalecerse y por supuesto mejorar las deficiencias en su ejecución, porque apoyar la educación es apoyar el futuro de Chile”, señaló.

UDI PROPONE REVISAR RECURSOS DESTINADOS AL INDH

Junto con defender la continuidad de estas políticas educacionales, la bancada manifestó estar de acuerdo con avanzar hacia un Estado con un gasto más austero y eficiente. Sin embargo, planteó que la discusión debería considerar qué partidas pueden ser objeto de reducciones y cuáles deberían mantenerse.

Por ello, los diputados anunciaron una “revisión exhaustiva” del proyecto durante su tramitación en el Congreso, con el objetivo de encontrar espacios que permitan reasignar recursos.

Una de las partidas mencionadas por la bancada corresponde al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los parlamentarios plantearon revisar los fondos destinados al organismo y vincularon esta discusión con la necesidad de introducir modificaciones en su gobernanza.

Weisse apuntó a esta alternativa al referirse a la búsqueda de recursos para mantener los programas educacionales.

“Si hay que recortar y rebajar, hay otras partidas que pueden hacerse, como por ejemplo el Instituto de Derechos Humanos y otros que revisaremos en el análisis y el debate del presupuesto”, afirmó.

En paralelo, los parlamentarios relacionaron la discusión sobre el gasto público con los casos de uso irregular de licencias médicas detectados en organismos del Estado. En ese contexto, llamaron a avanzar en la iniciativa que busca considerar este tipo de conductas como faltas a la probidad y establecer sanciones más estrictas.

PURANOTICIA