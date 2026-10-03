PDI detiene a líderes de banda "Los Tomates" e incauta fentanilo en La Pintana

Un hombre y una mujer fueron detenidos en La Pintana durante un operativo antidrogas que permitió además incautar fentanilo, ketamina, cocaína base, cannabis, jarabe de codeína, armas de fuego y municiones.

El procedimiento, denominado Operación Los Capitanes, fue desarrollado por detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fuerza de Tarea Estructuras Criminales La Pintana.

De acuerdo con los antecedentes policiales, ambos detenidos son ciudadanos chilenos y serían los principales cabecillas de la organización conocida como “Los Tomates”.

La agrupación tendría su principal centro de operaciones en el sector El Pantano, ubicado en la población El Castillo de La Pintana.

Las diligencias de análisis criminal desarrolladas durante la investigación permitieron establecer que la organización mantendría distintos puntos destinados a la comercialización de drogas en la comuna.

Según informó la PDI, los integrantes de la estructura también dispondrían de armas de fuego utilizadas para mantener el control territorial en los sectores donde desarrollaban sus actividades ilícitas.

FENTANIILO, KETAMINA Y ARMAS

Como parte de la investigación, detectives ejecutaron órdenes de entrada y registro en distintos inmuebles vinculados a la organización.

Durante estos procedimientos fueron incautadas 74 ampollas de fentanilo, 954 gramos de ketamina y 741 gramos de cocaína base.

A estas sustancias se sumaron 89 frascos de jarabe de codeína y cannabis sativa.

El operativo también permitió sacar de circulación dos armas de fuego y más de diez cartuchos de diferentes calibres.

Tras su detención, los dos imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Metropolitana Sur para enfrentar la correspondiente audiencia de control de detención y formalización por el delito de tráfico ilícito de drogas.

PURANOTICIA