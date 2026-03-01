Hombre queda en riesgo vital tras ataque a disparos en San Ramón

Un hombre de 40 años permanece en riesgo vital tras ser atacado a disparos mientras se desplazaba en su vehículo por la comuna de San Ramón, hecho que es investigado por la Policía de Investigaciones.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Padre Hurtado, donde permanece internada en estado crítico debido a la gravedad de sus lesiones.

El ataque ocurrió la noche del sábado, luego de que el afectado participara en un arengazo de Universidad de Chile realizado en la comuna de Pudahuel, contexto que ahora forma parte de las indagatorias.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el hombre viajaba acompañado de otras tres personas, entre ellas su hijo, quienes lo auxiliaron tras la balacera y lo llevaron rápidamente al centro asistencial.

El comisario Loscar González, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, confirmó que los proyectiles impactaron en la región del cráneo, lo que explica la gravedad de su estado de salud.

En paralelo, detectives realizan empadronamientos, toma de declaraciones y levantamiento de evidencia para reconstruir la dinámica del ataque.

La investigación busca esclarecer los hechos y establecer la identidad y paradero del responsable, en un nuevo episodio de violencia armada que genera preocupación en la capital.

