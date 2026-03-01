Carlos Montes cierra su carrera pública reivindicando su rol en el gobierno de Boric

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, cerrará el próximo 11 de marzo una trayectoria de 36 años en la vida pública, defendiendo su decisión de haber puesto su capital político al servicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Durante su gestión, enfrentó desafíos como la reconstrucción tras el megaincendio de Viña del Mar de 2023, que dejó 137 fallecidos y miles de viviendas dañadas, además del impacto político del caso Democracia Viva.

Montes reconoció que el proceso de reconstrucción ha sido complejo y más lento de lo esperado, atribuyéndolo a la falta de una institucionalidad adecuada para enfrentar emergencias de gran magnitud.

El ministro descartó haber pensado en renunciar, afirmando que su carácter lo lleva a seguir adelante ante las dificultades, incluso cuando los resultados no avanzan al ritmo que las familias necesitan.

Sobre el caso Convenios, lo calificó como un hecho inesperado y aseguró que el ministerio actuó con transparencia y colaboración con la justicia, tras detectar irregularidades en transferencias a proyectos no ejecutados.

En su balance, destacó el Plan de Emergencia Habitacional, que comprometió 260 mil viviendas para reducir el déficit habitacional, señalando que se superará la meta y se dejarán más de 150 mil viviendas en ejecución.

Finalmente, Montes subrayó el rol del Partido Socialista en el actual ciclo político, afirmando que seguirá siendo un actor relevante en el futuro del país y en el sostenimiento de los desafíos del gobierno.

