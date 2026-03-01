Santiago: Conductor muere tras ser eyectado en violento accidente en la Autopista del Maipo

n conductor falleció durante la madrugada tras un violento accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 27 del Acceso Sur a Santiago, también conocido como Autopista del Maipo, en la Región Metropolitana.

El siniestro se registró alrededor de la 01:00 horas, a la altura del cruce de Buin, movilizando a equipos de emergencia que acudieron al lugar debido a la gravedad del impacto.

Según los antecedentes preliminares, el automóvil impactó contra las barreras de contención luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, por causas que aún son investigadas.

Tras la colisión, el vehículo volcó en reiteradas ocasiones y quedó completamente destruido, evidenciando la magnitud de la fuerza del impacto.

Producto del accidente, el conductor salió eyectado del automóvil y falleció en el lugar, mientras que su acompañante, una mujer, resultó con lesiones de carácter grave.

La víctima fue atendida inicialmente en el lugar y luego trasladada al Hospital de Buin, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la SIAT de Carabineros, cuyos peritajes buscan establecer la dinámica del hecho, determinar la causa basal del accidente y precisar la velocidad a la que se desplazaba el vehículo.

PURANOTICIA