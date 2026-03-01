Campaña de vacunación 2026 se adelanta por circulación de la “súper gripe”

El Ministerio de Salud adelantó el inicio de la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 para este domingo 1 de marzo, con el objetivo de proteger tempranamente a la población frente a la influenza, el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) y otras enfermedades respiratorias.

La medida responde a la circulación del subclado K de influenza A(H3N2), conocida como “súper gripe”, variante detectada en Chile desde diciembre de 2025 y presente en varios países de la región.

La OPS/OMS advirtió sobre una posible temporada respiratoria más temprana e intensa, recomendando a los países preparar sus sistemas de salud, mientras la vacuna 2026 ofrece mayor protección frente a esta variante.

Además de la influenza y el anticuerpo monoclonal contra el VRS, la campaña refuerza la inmunización contra COVID-19, Coqueluche y Neumococo, consolidando un enfoque integral de protección respiratoria.

El Minsal destacó que en 2025 se vacunaron más de 8 millones de personas, alcanzando una cobertura del 78,76% y reduciendo los casos graves y fallecimientos por influenza y neumonía.

Uno de los mayores impactos se observó en la inmunización contra el VRS, ya que no se registraron muertes en menores de un año y las hospitalizaciones respiratorias disminuyeron significativamente en 2024 y 2025.

