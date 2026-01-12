Hombre perdió la vida tras apuñalado al interior de un cité en la comuna de Santiago

Un hombre de 60 años perdió la vida luego de ser apuñalado al interior de un cité en el barrio Matta Sur de la comuna de Santiago.

Los hechos están siendo investigados por Carabineros que, de acuerdo a los primeros antecedentes, reportan que el crimen quedó al descubierto en la calle Juan Vicuña.

En dicho lugar, a la altura del 1400, se verificó la presencia de una persona fallecida.

Se trata de un hombre chileno de 60 años, con antecedentes penales, aunque sin causas pendientes, quien presentaba una herida con arma blanca en el cuello.

También se informó que al momento se mantiene detenido al presunto autor del brutal crimen, un hombre chileno de 44 años.

PURANOTICIA