Hombre murió tras ser baleado al interior de su vehículo en Independencia

Un hombre murió tras ser baleado cuando se encontraba al interior de su vehículo en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 21:00 horas de este sábado en Baldomero Flores con calle 2 Norte, cuando la víctima conducía su automóvil, cuando fue abordado por desconocidos que efectuaron múltiples disparos.

El fiscal Sergio Ortega, de la Fiscalía ECOH, detalló que "el vehículo producto de estos hechos habría perdido el control del conductor y habría colisionado con un vehículo que se encontraba acá en el lugar estacionado".

"Se ha podido establecer que en su cuerpo tendría varios impactos balísticos que le ocasionaron la muerte inmediata acá en el lugar", indicó el persecutor.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias correspondientes en este caso.

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