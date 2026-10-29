Hombre murió tras ser atacado a balazos por sujetos que se movilizaban en un vehículo en Estación Central

La Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) investigan un nuevo homicidio en la región Metropolitana, esta vez en la comuna de Estación Central, donde un hombre adulto fue asesinado a balazos por sujetos que se movilizaban en un vehículo.

El crimen ocurrió anoche en la intersección de calle Hermanos Carrera con Pasaje 18, donde la víctima, de nacionalidad chilena, recibió dos impactos balísticos en la vía pública. Tras el ataque, sus familiares lo trasladaron hasta un recinto asistencial de la comuna, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Debido a las características del ataque, que preliminarmente apuntaría a un posible ajuste de cuentas, la investigación quedó a cargo del Equipo ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI. Ambas unidades realizaron peritajes tanto en el sitio del suceso como en el recinto asistencial, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen.

La fiscal ECOH Patricia Fuentes informó que "recibimos información sobre una persona que habría recibido diversos impactos de bala en su cuerpo, siendo trasladado hasta un centro asistencial".

Asimismo, la persecutora añadió que "se están realizando diversas diligencias por parte de la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Homicidios para aclarar lo ocurrido".

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