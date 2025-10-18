Hombre murió tras ser apuñalado en plena vía pública en Isla de Maipo

Un hombre falleció en horas de la madrugada de este sábado tras ser apuñalado en plena vía pública en la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana.

El comisario Ricardo Acuña, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, señaló que “un equipo multidisciplinario de la PDI tomó conocimiento de la Fiscalía Occidente de la muerte de una persona en la vía pública en la comuna de Isla de Maipo”.

“Los antecedentes preliminares indican que la víctima habría sido atacada por un sujeto desconocido que le habría inferido al menos cuatro heridas cortopunzantes en la zona torácica y en la zona craneal”, detalló.

El comisario Acuña indicó que “se están realizando las primeras diligencias en el sentido de entrevistas de testigos, levantamiento de cámaras de seguridad y de todo tipo de evidencia. Mayores antecedentes son materia de investigación”.

La Fiscalía Metropolitana Occidente instruyó a un equipo especializado de la Policía de Investigaciones para realizar las diligencias correspondientes en este caso.

PURANOTICIA