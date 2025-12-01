Hombre murió tras recibir un disparo en la cabeza en Lo Espejo: otra persona resultó herida en el tórax

Dos hombres chilenos fueron atacados en plena calle, en el sector del “Barrio Chino” de la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana.

Según relató el fiscal adjunto de la Fiscalía ECOH, Eduardo Pontigo Riquelme, “son abordados por dos sujetos, los cuales -se está investigando su individualización- proceden a atacarlos con disparos. A raíz de ello, una de las víctimas recibe un impacto en la cabeza, con pérdida de masa encefálica, y el otro recibe un disparo a la altura del tórax”.

Ambos fueron trasladados al SAR Julio Acuña Pinzón de la comuna. El herido en el tórax quedó fuera de riesgo vital, mientras que el afectado por el disparo en la cabeza fue derivado a la Clínica Dávila Vespucio, donde se confirmó su fallecimiento.

La Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) inició las indagatorias para esclarecer el crimen. Se investiga si la persona sobreviviente tenía relación con la víctima fatal o si su presencia fue circunstancial.

El fiscal Pontigo señaló que una de las hipótesis apunta a “algún tipo de venganza” o a la disputa por puntos de venta de drogas en el sector. Los atacantes dispararon a corta distancia y luego huyeron. “Hay uno de los tiradores que arranca hacia el sector de Vespucio y que, en definitiva, es el que se le cae también un cargador de la pistola, que se encuentra como evidencia, también balística, en el sitio del suceso”, agregó.

Las víctimas eran adultas, chilenas y residentes del mismo barrio donde ocurrió la balacera.

