Hombre murió apuñalado al interior de un bar en las cercanías de la Vega Central

Un hombre adulto perdió la vida luego de haber sido apuñalado al interior de un bar en los alrededores de la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

El crimen ocurrió en un local ubicado en Artesanos con Trieste, donde un sujeto agredió a la víctima con arma blanca en dos oportunidades y se dio a la fuga.

Sobre lo ocurrido, el fiscal Luis Contardo, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que "una persona de sexo masculino ingresó al establecimiento y le habría ocasionado dos lesiones con un cuchillo a una persona que se encontraba al interior".

"No hay otras personas lesionadas, pero evidentemente hay que precisar la forma de ocurrencia del hecho para poder tener certeza respecto de cómo ocurrieron los mismos", añadió el persecutor, que instruyó diligencias a personal de Carabineros.

Cabe hacer presente que éste fue el cuarto homicidio registrado este martes 23 en la región Metropolitana. La seguidilla de crímenes de las últimas horas se inició con un adolescente de 17 años que fue asesinado de dos balazos en una feria navideña de Cerro Navia, aparentemente luego de oponer resistencia a un robo.

Posteriormente, y en el hecho más grave de la jornada, un sujeto asesinó a balazos a dos comerciantes en una feria libre de La Florida, un adulto mayor de 83 años y una mujer de 46. Este crimen tiene características de ajuste de cuentas.

PURANOTICIA