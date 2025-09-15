Hombre muere tras ser golpeado por guardias de seguridad en estacionamientos de mall en La Florida

Un hombre murió al interior del Mall Plaza Vespucio de la comuna de La Florida, luego de ser golpeado por guardias de seguridad en reiteradas ocasiones.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del centro comercial, cuando un hombre habría sido interceptado y agredido por un grupo de trabajadores, sufriendo graves lesiones.

En primera instancia, la persona se mantuvo con un traumatismo encéfalo craneano, pero dada la gravedad de sus heridas, personal del SAMU confirmó que falleció tras intentar reanimarlo.

Al lugar se trasladó personal de ambulancia, Bomberos y Carabineros con el objetivo de salvaguardar la vida de esta persona que entró en estado PCR traumático.

De acuerdo con información preliminar, la persona estaba esposada cuando intentaron reanimarla. Los guardias no le habrían retirado las esposas, por lo que se está investigando si esto hubiera dificultado la asistencia.

La madre del hombre, en declaraciones a radio Biobío, afirmó que su hijo padece esquizofrenia y que se desreguló a causa de un ruido. Este episodio habría desencadenado los incidentes que llevaron a la intervención del personal de seguridad y que, finalmente, le costaron la vida.

Según su relato, el joven de 27 años golpeó a una persona, por lo que fue reducido por el personal de seguridad. De todas maneras, advirtió a los funcionarios sobre el diagnóstico de su hijo, pero continuaron golpeándolo.

Por su parte, el Mall Plaza Vespucio emitió un comunicado en el que descartó que su personal de seguridad haya actuado fuera de los protocolos establecidos.

El Teniente Coronel Ignacio Toledo de la Prefectura Santiago Cordillera, en tanto, detalló que "este hecho ocurre en la zona de estacionamientos del centro comercial, aproximadamente a las 17:00 horas, debido a que una persona, por causas que se están investigando, habría sigo agredido por personal de seguridad del mall".

"Al parecer esta persona se habría descompensado, de acuerdo a la versión que entrega su madre, esta persona padecería esquizofrenia y a raíz de una descompensación habría agredido a tres personas que transitaban por el lugar. Es en esa circunstancia, personal de seguridad del centro comercial habrían intentado reducirlo y se están investigando las causas que derivaron el fallecimiento", agregó Toledo.

El Ministerio Público instruyó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realice las diligencias correspondientes.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA