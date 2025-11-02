Hombre muere tras ser baleado en la calle por desconocidos en Qulicura

Un hombre falleció tras ser baleado por desconocidos en Quilicura. La víctima fue encontrada en la calle, aún con vida, fue trasladada al SAPU de la comuna, pero murió producto de la gravedad de sus heridas.

A Carabineros le correspondió investigar este homicidio, por instrucción del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de la Región Metropolitana.

"Se recibió un llamado desde el SAPU de Quilicura, en donde había ingresado aproximadamente a las 17:40 de la tarde (sábado) una persona herida por proyectil balístico, quien falleció en el lugar", relató el fiscal ECOH Arturo Gómez.

Según información recopilada por el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido en el sector de Calle Las Garzas. "Sujetos dispararon en contra de esta víctima, la que recibió el impacto balístico en la parte posterior del tórax", añadió Gómez.

"Se están realizando diligencias balísticas, especialmente, al objeto de poder comparar evidencia que se le encontró a unas personas en el sector y, además, poder comparar con la evidencia balística que quedó alojada en el cuerpo de la víctima", concluyó el persecutor.

Funcionarios del Departamento de Criminalística y personal del OS9 de Carabineros de Chile fueron los encargados de levantar evidencia e intentar encontrar a los autores de este delito.

