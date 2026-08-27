Hombre muere tras ser atacado a balazos en Pedro Aguirre Cerda: se investiga posible ajuste de cuentas

La PDI investiga el homicidio con arma de fuego de un hombre adulto, aparentemente de nacionalidad extranjera, ocurrido durante la noche de este miércoles en el interior de la población La Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la región Metropolitana.

El hecho se registró alrededor de la medianoche, en la intersección de las calles 30 de Octubre con Estrella Blanca, donde la víctima fue atacada a disparos por desconocidos que posteriormente se dieron a la fuga. Producto de las heridas, el hombre murió en el mismo lugar.

Tras la denuncia realizada por vecinos, personal de Carabineros concurrió hasta el sitio del suceso. Sin embargo, por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyos detectives realizaron los primeros peritajes y diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.

El comisario de la Brigada de Homicidios, Carlos Jorquera, informó que "nos encontramos realizando diligencias por el fallecimiento de un sujeto de sexo masculino, hasta el momento NN, aparentemente de nacionalidad extranjera, quien fue encontrado en la vía pública con una herida por proyectil balístico".

El detective agregó que "se levantó evidencia balística, evidencia biológica, la cual va a ser periciada para establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos”.

De acuerdo con los antecedentes preliminares de la investigación, una de las hipótesis que se indaga corresponde a un posible ajuste de cuentas, mientras los detectives continúan realizando diligencias para establecer la identidad de la víctima, determinar la dinámica del ataque y dar con el paradero de los responsables.

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