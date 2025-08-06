Hombre muere tras recibir un disparo en la cabeza al interior de un automóvil en Recoleta

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras conducía su automóvil, la noche de este miércoles en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

Producto del homicidio, la Fiscalía ECOH Metropolitana se trasladó hasta calle Juárez Larga junto a personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima sería de nacionalidad peruana y recibió al menos un impacto de bala, por lo que falleció en el lugar.

La Fiscalía dispuso que la investigación recayera en la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI. El equipo especializado asumió las diligencias en el sitio del crimen para recolectar evidencias y determinar las circunstancias del ataque.

El subprefecto Orlando Vidal, de la BH Centro Norte, comentó que “se está trabajando en el sitio del suceso por un homicidio con arma de fuego. Preliminarmente se han periciado al menos cuatro o cinco disparos sobre el vehículo. Estamos recogiendo todos los medios de prueba que nos permitan reconstruir la dinámica de este ataque”.

Agregó que se está investigando un domicilio, al que supuestamente se dirigía la víctima, así como también la relación de este homicidio con otros que se han dado en el último tiempo en esta misma zona.

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

