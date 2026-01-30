Hombre muere tras recibir múltiples disparos al interior de un local en la Vega Central

Un hombre perdió la vida luego de ser baleado al interior de un local comercial ubicado en la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

El ataque se produjo la noche de este jueves en un negocio ubicado en calle Antonia López de Bello, luego que un hombre disparara directamente contra la víctima.

El hombre que estaba al interior del establecimiento comercial fue impactado varias veces en el cuerpo y la cabeza, lo que le provocó la muerte en el mismo sitio.

La Fiscalía de ECOH (Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios) confirmó que la víctima corresponde a un ciudadano chileno de 54 años, quien recibió múltiples impactos balísticos por parte de un sujeto que posteriormente huyó del lugar.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó al sector para recabar antecedentes en el sitio de suceso y comenzar las diligencias, con el objetivo de esclarecer la dinámica del homicidio y dar con el paradero del autor de los disparos.

PURANOTICIA