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Hombre muere tras recibir decenas de puñaladas durante una riña en Recoleta

Hombre muere tras recibir decenas de puñaladas durante una riña en Recoleta

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La víctima de 38 años fue atacada con un arma blanca en la intersección de Dorsal con O'Higgins. La Fiscalía ECOH y la PDI quedaron a cargo de la investigación del crimen.

Hombre muere tras recibir decenas de puñaladas durante una riña en Recoleta
Martes 25 de agosto de 2026 08:13
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La policía investiga un sangriento homicidio con arma blanca, cometido durante la madrugada de este martes 25 de agosto en la comuna de Recoleta.

El crimen ocurrió alrededor de las 5:00 horas en calle Dorsal con O'Higgins, donde un sujeto de 38 años sufrió decenas de puñaladas en una riña.

Tras recibir la denuncia, Carabineros concurrió al lugar y constató que en el piso se encontraba tendido un hombre con múltiples heridas cortopunzantes en el cuerpo.

"Se presta primeros auxilios y se llama a personal Samu, quienes constatan el fallecimiento, debido a la gravedad de las lesiones por arma blanca", informó el teniente Joaquín Zúñiga.

"Preliminarmente se mantiene la información de que se trataría de una riña, desconocemos la cantidad de personas que habrían participado en el hecho", añadió.

Finalmente, la investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI.

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