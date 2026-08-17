Hombre muere tras recibir al menos cinco disparos en plena plazoleta de Paine: uno de ellos impactó directo en su cabeza

La Fiscalía ECOH y Carabineros investigan el homicidio con arma de fuego de un hombre que la noche de este domingo recibió al menos un impacto de bala en la cabeza, en la comuna de Paine, al sur de la región Metropolitana.

El crimen ocurrió cerca de las 23:00 horas del domingo en una plazoleta ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto con Bernardo O'Higgins, donde desconocidos le dispararon a la víctima en al menos cinco oportunidades.

Al menos uno de los proyectiles impactó a la víctima en la cabeza, lo que le provocó la muerte en el mismo lugar. Personal del SAMU concurrió al lugar, pero solo pudo constatar su fallecimiento.

Por el momento se desconoce la identidad del fallecido, pero se estima que se trata de un hombre de nacionalidad extranjera.

Al respecto, la fiscal ECOH Paola Apablaza dijo que "se trata de un hombre cuya identidad aún no podemos indicarla, está como NN. Al parecer sería extranjero, la nacionalidad también la desconocemos por el momento".

"Hay algunos videos que han sido recuperados que dan cuenta, no del hecho en sí mismo, pero sí más o menos de los antecedentes. Esto es la dinámica, la cantidad de disparos, a lo menos cinco, según lo que ahí se observa", añadió.

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