Hombre muere apuñalado tras riña en la vía pública en Recoleta: hay un detenido

Un riña en la vía pública registrada la noche de este sábado en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, terminó con un sujeto muerto de una puñalada. El autor del homicidio fue detenido.

El crimen se produjo en calle Colombia con Las Torres, donde un hombre de 34 años murió tras ser atacado por otro sujeto de 40 que fue detenido en flagrancia por Carabineros.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Al respecto, el comisario Sergio Mendoza, de la BH Centro Norte, informó que el fallecido presenta "una lesión cortopunzante ubicada en la región del hemitórax anterior derecho".

"Luego, corroborado por Carabineros, una segunda persona de nacionalidad chilena, de 40 años de edad, manifestó ser el autor de la lesión", añadió.

Finalmente, indicó que el detenido "en la intersección de las calles mencionadas habría mantenido esta pelea con la víctima, pero es parte de la investigación".

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